Музейный кинозал

Расписание сеансов «Музейного кинозала» на 01.07.2017

11:00 «В страну музеев вместе с Фафалей». В мастерской художника. Палитры

12:00 «Народное искусство». Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет «Русский музей – детям».

14:00 «Искусство начала XVIII века». Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева «Век Русского музея».

15:00 Дорогов А. "Вид Константинополя". Из цикла «История одного шедевра».

ПРОСМОТР ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МУЗЕЯ БЕСПЛАТНЫЙ