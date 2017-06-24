Музейный кинозал
Расписание сеансов «Музейного кинозала» на 01.07.2017
11:00 «В страну музеев вместе с Фафалей». В мастерской художника. Палитры
12:00 «Народное искусство». Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет «Русский музей – детям».
14:00 «Искусство начала XVIII века». Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева «Век Русского музея».
15:00 Дорогов А. "Вид Константинополя". Из цикла «История одного шедевра».
ПРОСМОТР ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МУЗЕЯ БЕСПЛАТНЫЙ
Сегодня
|Сахалинский областной государственный художественный музей
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11:00
12:00
14:00
15:00
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