Сразу две премьеры: новый мультсериал «Капитан Кракен и его команда», и впервые в киножурнале — «Джинглики». Также в новом выпуске смотрите свежие эпизоды мультсериалов «Барбоскины», «Лео и Тиг» и «Четверо в кубе». «МУЛЬТ в кино. Выпуск №58. Большая перемена» — с 16 сентября.

Мульфильмы в выпуске:

Четверо в кубе. Серия: Кубоуборка

Четверо весёлых инопланетных Кубика не знают, что пока они делают зарядку, на их поиски прибыл незадачливый, но считающий себя коварным, космический пират Пиратто. Пиратто собирает экзотических существ, и ему очень-очень не хватает в коллекции кубиков.

Джинглики. Серия: В погоне за сенсацией

Совсем скоро в Джингл Сити пройдёт традиционный Бал Страшилок! Котя пытается создать «страшную» атмосферу и собрать материал для спецвыпусков «Джингл Таймс», но всё тщетно — джинглики совершенно ничего не боятся, даже холодящих кровь ужастиков! На что готова пойти Котя, чтобы спасти праздник и, конечно же, свои спецвыпуски газеты?

Барбоскины. Серия: Сначала - сорняки!

Испытания воздушной магистрали, купание и игры на воды, — все планы Барбоскиных летят кувырком, потому что сначала им нужно выполоть сорняки на огороде по заданию дедушки. Вся надежда на Генкины познания в химии и на чудодейственный состав против сорняков.

Капитан Кракен и его команда. Серия: Эликсир бодрости

Команде храброго капитана Кракена нелегко проснуться утром. Но капитан предлагает детишкам приготовить эликсир бодрости! Кря, Флип и Сью отправляются на поиски ингредиентов.

Лео и Тиг. Серия: Старый друг

Лео и Тиг, играя в прятки, случайно сбрасывают с дерева пустое гнездо. Решив, что гнездо брошенное, друзья решают покататься в нем с горы, как в санках. Это видят харзы и, когда друзья убегают к Мапе, они похищают гнездо и катаются в нём сами.