Приключения никогда не заканчиваются! Встречайте: «МУЛЬТ в кино. Выпуск №57. Лето продолжается!» — с 19 августа. А в нём — самые новые серии мультфильмов «Фиксики», «Лунтик и его друзья», «Лео и Тиг», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь» и «Сказочный патруль».

Мультфильмы в выпуске:

Лео и Тиг. Серия: Орлиная скала

Тиг и Лео играют в Царя тайги и узнают от Мапы Пандига легенду о Белоплечем орле, который по праву заслужил титул Царя неба и волшебные крылья от самого солнца. Тиг и Лео отправляются на Орлиную скалу, чтобы посмотреть на легендарные крылья. Но взобравшись на скалу они видят, как злые грифы напали на орлов и похитили маленького птенца…

Аркадий Паровозов спешит на помощь. Серия: Дети! Не наступайте на канализационные люки – это опасно!

Саша играл с ребятами в футбол, но мяч укатился. Саша побежал за ним, не глядя под ноги, а впереди - канализационный люк…

Лунтик и его друзья. Серия: День знаний

Что это сегодня с Вупсенем и Пупсенем? Их не узнать: любезны, учтивы, галантны и предупредительны. А это они правила этикета изучили. И хотя им самим эти правила изрядно надоели - то дорогу уступи, то руку подай, - но привычка - вторая натура, и они обходительны даже тогда, когда и не хотят. Проклятое воспитание!

Волшебный фонарь. Серия: Давид-пастух

Неутомимые любители диафильмов Катя и Митя побывают в древней Армении и узнают о подвигах героя по имени Давид Сасунский.

Фиксики. Серия: Машина времени

Шпуля очень боится контрольной в школе. И тогда друзья отправляют её в будущее на машине времени…

Сказочный Патруль. Серия: Гори-гори ясно

В Мышкине готовятся ко дню города. Аленка спешит к подругам и попадает на пряничную поляну. Она помогает пряничным человечкам починить печь, и находит внутри старинный браслет. Надев его Аленка превращается в огненную волшебницу.