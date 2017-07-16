МУЛЬТ в кино. Выпуск №56. Лучшее лето! (с 22 июля)

Уже успели отдохнуть? А сколько ещё приключений нас ждёт этим летом! «МУЛЬТ в кино. Выпуск №56. Лучшее лето» — с 22 июля. А в нём — самые новые серии мультфильмов «Фиксики», «Лео и Тиг», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Ангел Бэби» и «Сказочный патруль».

Лео и Тиг - Высший пилотаж

Лео, Тиг и друзья строят на поляне «домик на дереве». Но враги решают прогнать друзей, захватить поляну, где растёт малина, а заодно и сам домик.

Волшебный фонарь - Вольга и Царь-Салтан

Неутомимые любители диафильмов Катя и Митя собираются пойти в поход на царя Салтана в компании русского богатыря Вольги Буслаевича.

Аркадий Паровозов спешит на помощь - Дети! Не сидите на сквозняке – вы можете простудиться!

Саша с Машей поставили разогревать макароны и ушли смотреть телевизор. Макароны пригорели, и, чтобы скрыть это, дети устроили сквозняк. Скоро от сквозняка Саша начал кашлять, а Маша чихать…

Фиксики - Посудомоечная машина

Кому живется легче: фиксикам-взрослым или фиксикам-детям? Случай с посудомоечной машиной поможет в этом разобраться...

Ангел Бэби - Шпионские игры

Тим и Лиза увлеченно рассматривают комиксы о шпионах, но Папа отвлекает их, напоминая: утром детям надо мыться и завтракать. За завтраком Тим и Лиза решают: перед ними не добрый Папа, а коварный и шпион Инкогнито. Ангелы Бэби отправляют ребят в волшебный мир, где все герои превращаются в секретных агентов, расследующих дело Инкогнито.

Сказочный Патруль - Кто в теремочке живёт?

Василиса-премудрая увольняет Кота с должности Хранителя и назначает девочек-волшебниц. Их первым заданием становится поиск сбежавшей Избушки на курьих ножках. Волшебницы знакомятся с Бабой Ягой и узнают много нового о «сказочных» временах.