Люмьеры!
Режиссер:
Тьерри Фремо
Актеры:
Тьерри Фремо, Огюст Люмьер, Луи Люмьер, Мартин Скорсезе
В путешествие во вселенную Люмьеров, создателей кинематографа, вас приглашает Тьерри Фремо, директор Каннского фестиваля. С юмором и истинно киноманской страстью он раскроет перед вами мир первых кинолент, запечатлевших уникальные образы мира и Франции начала века. Фильмы Люмьеров — трогательные и в чем-то смешные первые шаги кино — искусства, которое завоюет весь мир.
Сегодня
|16:15
|Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
|16:15
|Комсомолец, киноконцертный зал
12 августа, суббота
|16:15
|Комсомолец, киноконцертный зал
13 августа, воскресенье
|13:35
|Комсомолец, киноконцертный зал
14 августа, понедельник
|16:15
|Комсомолец, киноконцертный зал
15 августа, вторник
|16:15
|Комсомолец, киноконцертный зал
16 августа, среда
|16:15
|Комсомолец, киноконцертный зал
Сегодня
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
16:15
Завтра
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
16:15
12 августа, суббота
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
16:15
13 августа, воскресенье
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
13:35
14 августа, понедельник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
16:15
15 августа, вторник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
16:15
16 августа, среда
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
16:15
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