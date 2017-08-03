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Люмьеры!

Люмьеры!

Режиссер:

Тьерри Фремо

  
Актеры:

Тьерри Фремо, Огюст Люмьер, Луи Люмьер, Мартин Скорсезе

В путешествие во вселенную Люмьеров, создателей кинематографа, вас приглашает Тьерри Фремо, директор Каннского фестиваля. С юмором и истинно киноманской страстью он раскроет перед вами мир первых кинолент, запечатлевших уникальные образы мира и Франции начала века. Фильмы Люмьеров — трогательные и в чем-то смешные первые шаги кино — искусства, которое завоюет весь мир.

 

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