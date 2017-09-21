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Любовь в городе ангелов

Любовь в городе ангелов

Режиссёр: Евгений Вихарев

Актёры: Наталья Рудова, Микаэл Арамян, Андрей Свиридов, Константин                       Лавиш

В Лос Анджелесе, в самом романтичном городе в мире, встретились два самых неромантичных человека — она на первом свидании выбросила его букет в помойку, а он поил ее самым невкусным кофе в городе. Она пришла на второе свидание в одном нижнем белье, а он обманул ее, так и не решившись безрассудно своровать для нее платье в магазине. И тем не менее, это были самые красивые несколько дней в жизни каждого из них. 

Будет ли у этих отношений продолжение, ведь он даже имени ее не знает? В этом городе, на песочном берегу, конечно, возможно все. Океан нашепчет им мелодию любви и где, как не в Городе Ангелов поверить в настоящую любовь. Пусть даже и на несколько дней.

Сегодня
Комсомолец, киноконцертный зал
11:50
20:45
Завтра
Комсомолец, киноконцертный зал
11:50
20:45
30 сентября, суббота
Комсомолец, киноконцертный зал
11:50
20:45
1 октября, воскресенье
Комсомолец, киноконцертный зал
09:00
20:30
2 октября, понедельник
Комсомолец, киноконцертный зал
11:50
20:45
3 октября, вторник
Комсомолец, киноконцертный зал
11:50
20:45
4 октября, среда
Комсомолец, киноконцертный зал
11:50
20:45
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