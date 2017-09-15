Kingsman: Золотое кольцо

Режиссёр: Мэттью Вон

Актёры: Тэрон Эджертон, Эдвард Холкрофт, Гордон Александр, Марк Стронг, Ханна Альстрём, Кэлвин Демба, Томас Тургус, Тоби Бакаре, Джулианна Мур, Кит Аллен

Когда штаб-квартиры секретной службы «Kingsman» уничтожены, и весь мир оказался в заложниках у неизвестных, британские суперагенты обнаруживают, что в один день вместе с их организацией была еще создана американская разведка — «Statesman». Теперь эти две элитные спецслужбы должны объединиться и бросить вызов общему безжалостному врагу, чтобы спасти мир, то есть заняться тем, что для Эггси становится обычным делом…