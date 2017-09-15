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Kingsman: Золотое кольцо

Kingsman: Золотое кольцо

Режиссёр: Мэттью Вон

Актёры: Тэрон Эджертон, Эдвард Холкрофт, Гордон Александр, Марк Стронг,               Ханна Альстрём, Кэлвин Демба, Томас Тургус, Тоби Бакаре,                           Джулианна Мур, Кит Аллен

Когда штаб-квартиры секретной службы «Kingsman» уничтожены, и весь мир оказался в заложниках у неизвестных, британские суперагенты обнаруживают, что в один день вместе с их организацией была еще создана американская разведка — «Statesman». Теперь эти две элитные спецслужбы должны объединиться и бросить вызов общему безжалостному врагу, чтобы спасти мир, то есть заняться тем, что для Эггси становится обычным делом…

Сегодня
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
10:55 ККЗ "Октябрь", малый зал
11:55 ККЗ "Октябрь", большой зал
13:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
19:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
21:20 3D Комсомолец, киноконцертный зал
22:05 ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
09:10 3D Комсомолец, киноконцертный зал
10:55 ККЗ "Октябрь", малый зал
11:55 ККЗ "Октябрь", большой зал
18:35 3D Комсомолец, киноконцертный зал
19:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
21:20 3D Комсомолец, киноконцертный зал
22:00 ККЗ "Октябрь", малый зал
23 сентября, суббота
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
10:55 ККЗ "Октябрь", малый зал
14:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
14:45 3D Комсомолец, киноконцертный зал
19:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
19:35 3D Комсомолец, киноконцертный зал
22:00 ККЗ "Октябрь", малый зал
22:20 3D Комсомолец, киноконцертный зал
24 сентября, воскресенье
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
10:55 ККЗ "Октябрь", малый зал
14:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
16:50 3D Комсомолец, киноконцертный зал
19:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
19:35 3D Комсомолец, киноконцертный зал
22:05 ККЗ "Октябрь", большой зал
22:20 3D Комсомолец, киноконцертный зал
25 сентября, понедельник
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
10:55 ККЗ "Октябрь", малый зал
11:55 ККЗ "Октябрь", большой зал
13:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
19:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
21:20 3D Комсомолец, киноконцертный зал
22:00 ККЗ "Октябрь", малый зал
26 сентября, вторник
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
11:55 ККЗ "Октябрь", большой зал
11:55 ККЗ "Октябрь", малый зал
13:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
19:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
21:10 ККЗ "Октябрь", малый зал
21:20 3D Комсомолец, киноконцертный зал
22:05 ККЗ "Октябрь", большой зал
27 сентября, среда
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
11:55 ККЗ "Октябрь", большой зал
11:55 ККЗ "Октябрь", малый зал
13:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
19:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
21:10 ККЗ "Октябрь", малый зал
21:20 3D Комсомолец, киноконцертный зал
22:05 ККЗ "Октябрь", большой зал
Расписание на все дни
Сегодня
ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00
11:55
19:10
22:05
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 13:40
3D 18:30
3D 21:20
ККЗ "Октябрь", малый зал
10:55
Завтра
ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00
11:55
19:10
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:10
3D 18:35
3D 21:20
ККЗ "Октябрь", малый зал
10:55
22:00
23 сентября, суббота
ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00
14:00
19:10
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 14:45
3D 19:35
3D 22:20
ККЗ "Октябрь", малый зал
10:55
22:00
24 сентября, воскресенье
ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00
14:00
19:10
22:05
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 16:50
3D 19:35
3D 22:20
ККЗ "Октябрь", малый зал
10:55
25 сентября, понедельник
ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00
11:55
19:10
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 13:40
3D 18:30
3D 21:20
ККЗ "Октябрь", малый зал
10:55
22:00
26 сентября, вторник
ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00
11:55
19:10
22:05
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 13:40
3D 18:30
3D 21:20
ККЗ "Октябрь", малый зал
11:55
21:10
27 сентября, среда
ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00
11:55
19:10
22:05
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 13:40
3D 18:30
3D 21:20
ККЗ "Октябрь", малый зал
11:55
21:10
Расписание на все дни
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