Kingsman: Золотое кольцо
Режиссёр: Мэттью Вон
Актёры: Тэрон Эджертон, Эдвард Холкрофт, Гордон Александр, Марк Стронг, Ханна Альстрём, Кэлвин Демба, Томас Тургус, Тоби Бакаре, Джулианна Мур, Кит Аллен
Когда штаб-квартиры секретной службы «Kingsman» уничтожены, и весь мир оказался в заложниках у неизвестных, британские суперагенты обнаруживают, что в один день вместе с их организацией была еще создана американская разведка — «Statesman». Теперь эти две элитные спецслужбы должны объединиться и бросить вызов общему безжалостному врагу, чтобы спасти мир, то есть заняться тем, что для Эггси становится обычным делом…
Сегодня
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|10:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:55
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:40 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:20 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|09:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|10:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:55
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:35 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:20 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
23 сентября, суббота
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|10:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|14:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|14:45 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:35 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:20 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
24 сентября, воскресенье
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|10:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|14:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:35 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:20 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
25 сентября, понедельник
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|10:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:55
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:40 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:20 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
26 сентября, вторник
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:55
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:40 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:20 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
27 сентября, среда
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:55
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:40 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:20 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
11:55
19:10
22:05
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 13:40
3D 18:30
3D 21:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
10:55
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
11:55
19:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:10
3D 18:35
3D 21:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
10:55
22:00
23 сентября, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
14:00
19:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 14:45
3D 19:35
3D 22:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
10:55
22:00
24 сентября, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
14:00
19:10
22:05
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 16:50
3D 19:35
3D 22:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
10:55
25 сентября, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
11:55
19:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 13:40
3D 18:30
3D 21:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
10:55
22:00
26 сентября, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
11:55
19:10
22:05
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 13:40
3D 18:30
3D 21:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
11:55
21:10
27 сентября, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
11:55
19:10
22:05
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 13:40
3D 18:30
3D 21:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
11:55
21:10
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