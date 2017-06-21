Холодное танго
Режиссер:
Павел Чухрай
Актеры:
Юлия Пересильд, Риналь Мухаметов, Карина Каграманян, Сергей Гармаш, Елисей Никандров, Ася Громова, Моника Санторо, Валерия Ткаченко, Андрюс Бялобжескис, Мария Малиновская
Он чудом избежал смерти, чтобы вернуться в дом, где родился. В дом, в котором теперь живет любовь всей его жизни. Но надежда на счастье оборачивается страшным открытием. Его возлюбленная — дочь его врага.
Сегодня
|20:10
|Самый лучший кинотеатр
Завтра
|13:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
30 июня, пятница
|13:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
1 июля, суббота
|13:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
2 июля, воскресенье
|13:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
3 июля, понедельник
|13:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
4 июля, вторник
|13:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
5 июля, среда
|13:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|Самый лучший кинотеатр
|
20:10
Завтра
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:40
30 июня, пятница
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:40
1 июля, суббота
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:40
2 июля, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:40
3 июля, понедельник
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:40
4 июля, вторник
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:40
5 июля, среда
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:40
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