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Гоголь. Начало (18+)

Гоголь. Начало (18+)

Режиссёр: Егор Баранов

Актёры: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Сытый, Таисия                           Вилкова, Артем Ткаченко, Юлия Франц, Евгений Стычкин, Ян                         Цапник, Сергей Бадюк, Марта Тимофеева

Казаки, ведьмы, русалки, утопленницы и другие обитатели Диканьки встречаются лицом к лицу со своим создателем Николаем Гоголем, молодым писарем из Петербурга, который страдает загадочными припадками и может общаться с персонажами из потустороннего мира. Вместе со своим начальником, блестящим столичным следователем Яковым Гуро, начинающий писатель приезжает на Полтавщину расследовать таинственные убийства девушек. Здесь же он встречает свою любовь, которой суждено сыграть роковую роль в его судьбе. Но хватит ли юному литератору духу противостоять невообразимому? Ведь по слухам, которые активно разносят напуганные местные жители, за преступлениями стоит не кто иной, как сам Дьявол в обличии черного всадника.

Сегодня
18:20 Самый лучший кинотеатр
19:30 Самый лучший кинотеатр
21:05 ККЗ "Октябрь", малый зал
21:40 Самый лучший кинотеатр
22:20 Самый лучший кинотеатр
Завтра
18:10 Комсомолец, киноконцертный зал
18:20 Самый лучший кинотеатр
19:30 Самый лучший кинотеатр
21:05 ККЗ "Октябрь", малый зал
21:40 Самый лучший кинотеатр
22:20 Самый лучший кинотеатр
2 сентября, суббота
18:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
18:20 Самый лучший кинотеатр
19:30 Самый лучший кинотеатр
20:30 Комсомолец, киноконцертный зал
21:40 Самый лучший кинотеатр
22:20 Самый лучший кинотеатр
22:49 ККЗ "Октябрь", малый зал
3 сентября, воскресенье
18:10 Комсомолец, киноконцертный зал
18:20 Самый лучший кинотеатр
19:30 Самый лучший кинотеатр
21:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
21:40 Самый лучший кинотеатр
22:20 Самый лучший кинотеатр
22:49 ККЗ "Октябрь", малый зал
4 сентября, понедельник
18:20 Самый лучший кинотеатр
18:35 ККЗ "Октябрь", большой зал
19:30 Самый лучший кинотеатр
20:30 Комсомолец, киноконцертный зал
21:40 Самый лучший кинотеатр
21:50 ККЗ "Октябрь", малый зал
22:20 Самый лучший кинотеатр
5 сентября, вторник
18:10 Комсомолец, киноконцертный зал
18:20 Самый лучший кинотеатр
19:30 Самый лучший кинотеатр
19:40 ККЗ "Октябрь", малый зал
21:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
21:40 Самый лучший кинотеатр
22:20 Самый лучший кинотеатр
6 сентября, среда
18:20 Самый лучший кинотеатр
18:35 ККЗ "Октябрь", большой зал
19:30 Самый лучший кинотеатр
20:30 Комсомолец, киноконцертный зал
21:40 Самый лучший кинотеатр
21:50 ККЗ "Октябрь", малый зал
22:20 Самый лучший кинотеатр
Расписание на все дни
Сегодня
ККЗ "Октябрь", малый зал
21:05
Самый лучший кинотеатр
18:20
19:30
21:40
22:20
Завтра
Комсомолец, киноконцертный зал
18:10
ККЗ "Октябрь", малый зал
21:05
Самый лучший кинотеатр
18:20
19:30
21:40
22:20
2 сентября, суббота
ККЗ "Октябрь", большой зал
18:10
Комсомолец, киноконцертный зал
20:30
ККЗ "Октябрь", малый зал
22:49
Самый лучший кинотеатр
18:20
19:30
21:40
22:20
3 сентября, воскресенье
ККЗ "Октябрь", большой зал
21:00
Комсомолец, киноконцертный зал
18:10
ККЗ "Октябрь", малый зал
22:49
Самый лучший кинотеатр
18:20
19:30
21:40
22:20
4 сентября, понедельник
ККЗ "Октябрь", большой зал
18:35
Комсомолец, киноконцертный зал
20:30
ККЗ "Октябрь", малый зал
21:50
Самый лучший кинотеатр
18:20
19:30
21:40
22:20
5 сентября, вторник
ККЗ "Октябрь", большой зал
21:00
Комсомолец, киноконцертный зал
18:10
ККЗ "Октябрь", малый зал
19:40
Самый лучший кинотеатр
18:20
19:30
21:40
22:20
6 сентября, среда
ККЗ "Октябрь", большой зал
18:35
Комсомолец, киноконцертный зал
20:30
ККЗ "Октябрь", малый зал
21:50
Самый лучший кинотеатр
18:20
19:30
21:40
22:20
Расписание на все дни
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