Гоголь. Начало (18+)

Режиссёр: Егор Баранов

Актёры: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Сытый, Таисия Вилкова, Артем Ткаченко, Юлия Франц, Евгений Стычкин, Ян Цапник, Сергей Бадюк, Марта Тимофеева

Казаки, ведьмы, русалки, утопленницы и другие обитатели Диканьки встречаются лицом к лицу со своим создателем Николаем Гоголем, молодым писарем из Петербурга, который страдает загадочными припадками и может общаться с персонажами из потустороннего мира. Вместе со своим начальником, блестящим столичным следователем Яковым Гуро, начинающий писатель приезжает на Полтавщину расследовать таинственные убийства девушек. Здесь же он встречает свою любовь, которой суждено сыграть роковую роль в его судьбе. Но хватит ли юному литератору духу противостоять невообразимому? Ведь по слухам, которые активно разносят напуганные местные жители, за преступлениями стоит не кто иной, как сам Дьявол в обличии черного всадника.