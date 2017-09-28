Ежик Бобби: Колючие приключения

Режиссёр: Хуан Цзяньмин

События картины разворачиваются вокруг очаровательного и харизматичного ежика по имени Бобби. Правда, он забыл абсолютно всё. Невероятно, но факт: проснулся в лесу, не смог ничего припомнить. Отчего могло это приключиться? Теперь его очень беспокоит данный вопрос, на который никто из животных не может найти ответа. Дело в том, что местные его не знают, да и ему они не знакомы. И вот теперь маленький колючий герой решает во что бы то ни стало выяснить что же на самом деле произошло и кто он такой.



Первое, что кажется правдоподобным: он птица. Увы, сложно взлететь. Куда делись крылья? Вскоре становится ясно, соловьём, вороной, жаворонком, цаплей его не назвать — маловероятно. Вторая версия: он рыба. Проверить догадку приходится на практике. Ради воспоминаний стоит рисковать. Оказалось, под водой дышать проблематично. Все-таки его дом не на дне. Что делать? Независимо от происхождения, обстоятельств у главного героя есть новые друзья. Прежде, чем главному герою откроется тайна о том, что он еж он пройдет через страшные испытания и разнообразные смешные ситуации. Восстановить память как оказалось, довольно не просто, а также вспомнить, кто его семья. Но до открытия тайны далеко, ему придется бегать по мегаполису, лазить по горам и по джунгли. Что же поможет Бобби узнать его тайну? Может он повстречает сородичей, которые ему все поведают? Эти и другие вопросы мы сможем разгадать вместе с главными героями посмотрев мультфильм.