Режиссер: Пол Карри

Актеры: Тереза Палмер, Михил Хаушман, Сэм Рид, Мейв Дермоди, Реми Хий, Симона Кэссел, Джон Уотерс, Керри Армстронг, Мариса Ламоника, Ричард Дейвис

2:22 по полудню. Безоблачное небо внезапно озаряет мощная световая вспышка. Приборы навигации выходят из строя. Два пассажирских самолета неизбежно должны столкнуться в воздухе. В последнее мгновение опытный авиадиспетчер Дилан успевает развести маршруты, но с этой минуты его жизнь не может быть прежней. В поисках страшной правды Дилан знакомится с таинственной девушкой по имени Сара, вместе с которой он открывает зловещую тайну пересечения судеб…