2:22
Режиссер:
Пол Карри
Актеры:
Тереза Палмер, Михил Хаушман, Сэм Рид, Мейв Дермоди, Реми Хий, Симона Кэссел, Джон Уотерс, Керри Армстронг, Мариса Ламоника, Ричард Дейвис
2:22 по полудню. Безоблачное небо внезапно озаряет мощная световая вспышка. Приборы навигации выходят из строя. Два пассажирских самолета неизбежно должны столкнуться в воздухе. В последнее мгновение опытный авиадиспетчер Дилан успевает развести маршруты, но с этой минуты его жизнь не может быть прежней. В поисках страшной правды Дилан знакомится с таинственной девушкой по имени Сара, вместе с которой он открывает зловещую тайну пересечения судеб…
Сегодня
|22:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
|22:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
1 июля, суббота
|22:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
2 июля, воскресенье
|22:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
3 июля, понедельник
|22:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
4 июля, вторник
|22:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
5 июля, среда
|22:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
22:20
Завтра
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
22:20
1 июля, суббота
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
22:20
2 июля, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
22:20
3 июля, понедельник
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
22:20
4 июля, вторник
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
22:20
5 июля, среда
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
22:20
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