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2:22

2:22

Режиссер:
Пол Карри
  
Актеры:
Тереза Палмер, Михил Хаушман, Сэм Рид, Мейв Дермоди, Реми Хий, Симона Кэссел, Джон Уотерс, Керри Армстронг, Мариса Ламоника, Ричард Дейвис
 

2:22 по полудню. Безоблачное небо внезапно озаряет мощная световая вспышка. Приборы навигации выходят из строя. Два пассажирских самолета неизбежно должны столкнуться в воздухе. В последнее мгновение опытный авиадиспетчер Дилан успевает развести маршруты, но с этой минуты его жизнь не может быть прежней. В поисках страшной правды Дилан знакомится с таинственной девушкой по имени Сара, вместе с которой он открывает зловещую тайну пересечения судеб…

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