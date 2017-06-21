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Чудо-женщина

Чудо-женщина

Режиссер:
Пэтти Дженкинс
  
Актеры:
Галь Гадот, Крис Пайн, Робин Райт, Конни Нильсен, Юэн Бремнер, Люси Дэвис, Дэвид Тьюлис, Елена Анайя, Дэнни Хьюстон, Флоренс Касумба
 

Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была Дианой — принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. И когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей власти… и свое истинное предназначение.

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