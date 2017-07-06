Черная вода
Режиссер:
Пол Карри
Актеры:
Ирина Старшенбаум, Дмитрий Богдан, Евгений Алехин, Инна Егорова, Сергей Белый, Наталья Шапошникова
Трое молодых людей — Максим, его брат Пётр и его новая девушка, Полина, — приезжают в забытую Богом деревню, где поселяются на старом заброшенном корабле, у которого среди местных очень дурная слава.
Неожиданно ночью Полина исчезает, и братья бросаются на её поиски. А когда она так же неожиданно возвращается, вокруг начинают происходить странные вещи. Максим опасается за девушку, а у его брата возникают подозрения, что это… уже не Полина.
Сегодня
|11:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:00
|Самый лучший кинотеатр
Завтра
|11:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:00
|Самый лучший кинотеатр
15 июля, суббота
|11:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:00
|Самый лучший кинотеатр
16 июля, воскресенье
|11:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:00
|Самый лучший кинотеатр
17 июля, понедельник
|11:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:00
|Самый лучший кинотеатр
18 июля, вторник
|11:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:00
|Самый лучший кинотеатр
19 июля, среда
|11:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:00
|Самый лучший кинотеатр
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
11:45
20:10
|Самый лучший кинотеатр
|
22:00
Завтра
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
11:45
20:10
|Самый лучший кинотеатр
|
22:00
15 июля, суббота
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
11:45
20:10
|Самый лучший кинотеатр
|
22:00
16 июля, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
11:45
20:10
|Самый лучший кинотеатр
|
22:00
17 июля, понедельник
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
11:45
20:10
|Самый лучший кинотеатр
|
22:00
18 июля, вторник
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
11:45
20:10
|Самый лучший кинотеатр
|
22:00
19 июля, среда
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
11:45
20:10
|Самый лучший кинотеатр
|
22:00
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