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Черная вода

Черная вода

Режиссер:
Пол Карри
  
Актеры:

Ирина Старшенбаум, Дмитрий Богдан, Евгений Алехин, Инна                                                                                Егорова, Сергей Белый, Наталья                                                                              Шапошникова

Трое молодых людей — Максим, его брат Пётр и его новая девушка, Полина, — приезжают в забытую Богом деревню, где поселяются на старом заброшенном корабле, у которого среди местных очень дурная слава.

Неожиданно ночью Полина исчезает, и братья бросаются на её поиски. А когда она так же неожиданно возвращается, вокруг начинают происходить странные вещи. Максим опасается за девушку, а у его брата возникают подозрения, что это… уже не Полина.

 

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