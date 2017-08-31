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Брюс Ли: Рождение Дракона

Брюс Ли: Рождение Дракона

Режиссёры: Джордж Нолфи

Актёры: Филип Нг, Ся Юй, Ван Сиань, Юй Хай, У Юэ, Билли Магнуссен,                        Стивен Холмс, Саймон Инь, Терри Чен

Байопик о восхождении легенды боевого искусства. Вскоре после приезда в США молодой Брюс Ли открывает школу единоборств. Но известный мастер Вон Джак Мань вызывает юного Брюса на бой. Проигравшему придется закрыть свою школу.

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