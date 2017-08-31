Брюс Ли: Рождение Дракона
Режиссёры: Джордж Нолфи
Актёры: Филип Нг, Ся Юй, Ван Сиань, Юй Хай, У Юэ, Билли Магнуссен, Стивен Холмс, Саймон Инь, Терри Чен
Байопик о восхождении легенды боевого искусства. Вскоре после приезда в США молодой Брюс Ли открывает школу единоборств. Но известный мастер Вон Джак Мань вызывает юного Брюса на бой. Проигравшему придется закрыть свою школу.
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10 сентября, воскресенье
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11 сентября, понедельник
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12 сентября, вторник
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11 сентября, понедельник
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