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Блокбастер

Блокбастер

Режиссер:
Роман Волобуев
  
Актеры:

Светлана Устинова, Анна Чиповская, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь,                                                                      Михаил Ефремов, Александр                                                                            Молочников, Дмитрий Ендальцев,                                                                    Светлана Ходченкова, Мария                                                                            Шалаева, Александр Ильин

Лиза, доведенная до нервного срыва коллегами на опостылевшей работе и распутным бойфрендом, садится в машину и уезжает из Москвы в неизвестном ей самой направлении. Глухой ночью она становится свидетельницеи? налета на точку микрокредитования в райцентре Электроугли и оказывается в заложниках у ослепительно красивои?, но очень плохо соображающеи? грабительницы по имени Наташа.

 

 

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