Блокбастер

Актеры:

Светлана Устинова, Анна Чиповская, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Михаил Ефремов, Александр Молочников, Дмитрий Ендальцев, Светлана Ходченкова, Мария Шалаева, Александр Ильин

Лиза, доведенная до нервного срыва коллегами на опостылевшей работе и распутным бойфрендом, садится в машину и уезжает из Москвы в неизвестном ей самой направлении. Глухой ночью она становится свидетельницеи? налета на точку микрокредитования в райцентре Электроугли и оказывается в заложниках у ослепительно красивои?, но очень плохо соображающеи? грабительницы по имени Наташа.