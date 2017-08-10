Бабушка лёгкого поведения
Режиссёр: Марюс Вайсберг
Актёры: Александр Ревва, Глюкоза, Филипп Киркоров, Елена Валюшкина, Владимир Толоконников, Евгений Герчаков, Ёла Санько, Ольга Благая, Наталья Бардо, Марина Федункив
Мастер перевоплощений Саня по прозвищу Трансформер провернул кучу афер, точь-в-точь изображая десятки персонажей. Но в этот раз он украл не у тех… Теперь у парня на хвосте очень плохие люди с пистолетами. Саня решает залечь на дно в доме престарелых в образе пожилой тети. И когда ему казалось, что он попал в безвыходную ситуацию, новый поворот судьбы дарит ему любовь и надежду превратиться в приличного человека.
Сегодня
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:35
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:50
|ККЗ "Октябрь", большой зал
19 августа, суббота
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|12:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
20 августа, воскресенье
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|12:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
21 августа, понедельник
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:35
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:50
|ККЗ "Октябрь", большой зал
22 августа, вторник
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
23 августа, среда
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:35
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:50
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
21:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
11:40
19:55
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
20:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:35
19:55
19 августа, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
18:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
12:00
20:15
20 августа, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
18:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
12:00
20:15
21 августа, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
20:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:35
19:55
22 августа, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
21:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
11:40
19:55
23 августа, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
20:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:35
19:55
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