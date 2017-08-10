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Бабушка лёгкого поведения

Бабушка лёгкого поведения

Режиссёр: Марюс Вайсберг

Актёры: Александр Ревва, Глюкоза, Филипп Киркоров, Елена Валюшкина,                   Владимир Толоконников, Евгений Герчаков, Ёла Санько, Ольга                       Благая, Наталья Бардо, Марина Федункив

Мастер перевоплощений Саня по прозвищу Трансформер провернул кучу афер, точь-в-точь изображая десятки персонажей. Но в этот раз он украл не у тех… Теперь у парня на хвосте очень плохие люди с пистолетами. Саня решает залечь на дно в доме престарелых в образе пожилой тети. И когда ему казалось, что он попал в безвыходную ситуацию, новый поворот судьбы дарит ему любовь и надежду превратиться в приличного человека.

 

Сегодня
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
11:40 ККЗ "Октябрь", малый зал
19:55 ККЗ "Октябрь", малый зал
21:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
13:35 ККЗ "Октябрь", малый зал
19:55 ККЗ "Октябрь", малый зал
20:50 ККЗ "Октябрь", большой зал
19 августа, суббота
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
12:00 ККЗ "Октябрь", малый зал
18:05 ККЗ "Октябрь", большой зал
20:15 ККЗ "Октябрь", малый зал
20 августа, воскресенье
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
12:00 ККЗ "Октябрь", малый зал
18:05 ККЗ "Октябрь", большой зал
20:15 ККЗ "Октябрь", малый зал
21 августа, понедельник
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
13:35 ККЗ "Октябрь", малый зал
19:55 ККЗ "Октябрь", малый зал
20:50 ККЗ "Октябрь", большой зал
22 августа, вторник
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
11:40 ККЗ "Октябрь", малый зал
19:55 ККЗ "Октябрь", малый зал
21:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
23 августа, среда
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
13:35 ККЗ "Октябрь", малый зал
19:55 ККЗ "Октябрь", малый зал
20:50 ККЗ "Октябрь", большой зал
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