Бабушка лёгкого поведения

Режиссёр: Марюс Вайсберг

Актёры: Александр Ревва, Глюкоза, Филипп Киркоров, Елена Валюшкина, Владимир Толоконников, Евгений Герчаков, Ёла Санько, Ольга Благая, Наталья Бардо, Марина Федункив

Мастер перевоплощений Саня по прозвищу Трансформер провернул кучу афер, точь-в-точь изображая десятки персонажей. Но в этот раз он украл не у тех… Теперь у парня на хвосте очень плохие люди с пистолетами. Саня решает залечь на дно в доме престарелых в образе пожилой тети. И когда ему казалось, что он попал в безвыходную ситуацию, новый поворот судьбы дарит ему любовь и надежду превратиться в приличного человека.