Друзья, не пропустите одно из главных событий уходящей весны – 20 мая впервые на Сахалине только одну ночь на Главном Танцполе Острова – Tigre De Cristal Party – In your wildest dreams! @tigredecristal





Хедлайнер этой горячей ночи - ваш любимчик – эпатажный Dj Sherry Brown (Black Cupro). Вас будут ждать очаровательные Tiger Girls, от которых невозможно оторвать взгляд, подарки и призы, главный из которых - поездка на двоих в развлекательный комплекс Tigre De Cristal (tigredecristal.ru)



Вход до 00:00 свободный для девушек, после 04:00 свободный для всех.



Главный приз - перелёт бизнес классом, трансфер, проживание в отеле на 2 дня и ужин в европейском ресторане Cascade (на двоих).



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Вам стало интересно? Звони 272-050



Local support:



Dj Miar

Dj Sasha Markow

Dj Callypso



В пятницу и субботу на малом танцполе R&B, POP, TRAP music! У нас много нового и интересного!