Tigre De Cristal Party
Друзья, не пропустите одно из главных событий уходящей весны – 20 мая впервые на Сахалине только одну ночь на Главном Танцполе Острова – Tigre De Cristal Party – In your wildest dreams! @tigredecristal
Хедлайнер этой горячей ночи - ваш любимчик – эпатажный Dj Sherry Brown (Black Cupro). Вас будут ждать очаровательные Tiger Girls, от которых невозможно оторвать взгляд, подарки и призы, главный из которых - поездка на двоих в развлекательный комплекс Tigre De Cristal (tigredecristal.ru)
Вход до 00:00 свободный для девушек, после 04:00 свободный для всех.
Главный приз - перелёт бизнес классом, трансфер, проживание в отеле на 2 дня и ужин в европейском ресторане Cascade (на двоих).
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Вам стало интересно? Звони 272-050
Local support:
Dj Miar
Dj Sasha Markow
Dj Callypso
В пятницу и субботу на малом танцполе R&B, POP, TRAP music! У нас много нового и интересного!
Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 133, тел. 8 (4242) 272050