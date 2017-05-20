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Tigre De Cristal Party

Tigre De Cristal Party

Друзья, не пропустите одно из главных событий уходящей весны – 20 мая впервые на Сахалине только одну ночь на Главном Танцполе Острова – Tigre De Cristal Party – In your wildest dreams! @tigredecristal



Хедлайнер этой горячей ночи - ваш любимчик – эпатажный Dj Sherry Brown (Black Cupro). Вас будут ждать очаровательные Tiger Girls, от которых невозможно оторвать взгляд, подарки и призы, главный из которых - поездка на двоих в развлекательный комплекс Tigre De Cristal (tigredecristal.ru) 

Вход до 00:00 свободный для девушек, после 04:00 свободный для всех.

Главный приз - перелёт бизнес классом, трансфер, проживание в отеле на 2 дня и ужин в европейском ресторане Cascade (на двоих). 

#LoonaClub #ГлавныйТанцполОстрова #ТерриторияВашегоМузыкальногоНастроения #ЛунаЛюбитТебя #Сахалин #tdcvl #tigredecristal #casino

Вам стало интересно? Звони 272-050

Local support:

Dj Miar
Dj Sasha Markow
Dj Callypso

В пятницу и субботу на малом танцполе R&B, POP, TRAP music! У нас много нового и интересного!

Где и когда?
Loona, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 133, тел. 8 (4242) 272050

20 мая, суббота
22:00
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