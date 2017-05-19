Ретро-вечеринка
Бар "Нон-Стоп" приглашает на ретро-вечернику. Всеми любимые шлягеры и хиты, хорошо забытые и все еще популярные, проверенные временем и навсегда оставшиеся в наших сердцах - все это в пятницу!
Бар "Нон-Стоп" всегда предлагал гостям самую разнообразную музыку, не зацикливаясь на каком-либо отдельном направлении. На этот раз мы решили посвятить вечеринку музыке, уже многими забытой - 80-00-х годов. Тем песням, на которых выросло поколение современных взрослых.
Итак, самая настоящая ретро-вечеринка, на которой гости окажутся в недалеком прошлом. В программе: выступление дуэта "Voice" с репертуаром советских годов, обязательная политинформация, декор в стиле "совдеп", выставка винтажной музыкальной и видеотехники, а также еще несколько приятных сюрпризов.
Всем пришедшим по моде 70-90-х - сладкий комплимент!
Dj's: TimaTurok & Milks
Live: дуэт "Voice"
Dress code: одежда в стиле ретро
Вход: 3 рубля (готовьте мелочь)
FC/DC
https://yadi.sk/i/d7PiDg1U3HvwpR
https://yadi.sk/i/uXvqrgZX3Hvwtm
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 326, (напротив ТЦ "Карусель"), тел. 8 (4242) 222444