Бар "Нон-Стоп" приглашает на ретро-вечернику. Всеми любимые шлягеры и хиты, хорошо забытые и все еще популярные, проверенные временем и навсегда оставшиеся в наших сердцах - все это в пятницу!





Бар "Нон-Стоп" всегда предлагал гостям самую разнообразную музыку, не зацикливаясь на каком-либо отдельном направлении. На этот раз мы решили посвятить вечеринку музыке, уже многими забытой - 80-00-х годов. Тем песням, на которых выросло поколение современных взрослых.

Итак, самая настоящая ретро-вечеринка, на которой гости окажутся в недалеком прошлом. В программе: выступление дуэта "Voice" с репертуаром советских годов, обязательная политинформация, декор в стиле "совдеп", выставка винтажной музыкальной и видеотехники, а также еще несколько приятных сюрпризов.

Всем пришедшим по моде 70-90-х - сладкий комплимент!

Dj's: TimaTurok & Milks

Live: дуэт "Voice"

Dress code: одежда в стиле ретро

Вход: 3 рубля (готовьте мелочь)

FC/DC



https://yadi.sk/i/d7PiDg1U3HvwpR

https://yadi.sk/i/uXvqrgZX3Hvwtm