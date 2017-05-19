афиша
афиша
Регистрация
Ретро-вечеринка

Ретро-вечеринка

Бар "Нон-Стоп" приглашает на ретро-вечернику. Всеми любимые шлягеры и хиты, хорошо забытые и все еще популярные, проверенные временем и навсегда оставшиеся в наших сердцах - все это в пятницу! 



Бар "Нон-Стоп" всегда предлагал гостям самую разнообразную музыку, не зацикливаясь на каком-либо отдельном направлении. На этот раз мы решили посвятить вечеринку музыке, уже многими забытой - 80-00-х годов. Тем песням, на которых выросло поколение современных взрослых.

Итак, самая настоящая ретро-вечеринка, на которой гости окажутся в недалеком прошлом. В программе: выступление дуэта "Voice" с репертуаром советских годов, обязательная политинформация, декор в стиле "совдеп", выставка винтажной музыкальной и видеотехники, а также еще несколько приятных сюрпризов.

Всем пришедшим по моде 70-90-х - сладкий комплимент!

Dj's: TimaTurok & Milks

Live: дуэт "Voice"

Dress code: одежда в стиле ретро

Вход: 3 рубля (готовьте мелочь)
FC/DC


https://yadi.sk/i/d7PiDg1U3HvwpR 
https://yadi.sk/i/uXvqrgZX3Hvwtm

Где и когда?
Non-Stop, арт-бар

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 326, (напротив ТЦ "Карусель"), тел. 8 (4242) 222444

19 мая, пятница
21:00
 В календарь
 В календарь
0
Популярное на ASTV
Tigre De Cristal Party
Tigre De Cristal Party
DJ Greench (Vladivostok)
DJ Greench (Vladivostok)
Первая городская дискотека 90-Х
Первая городская дискотека 90-Х
MRDM Project / г. Владивосток
MRDM Project / г. Владивосток
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru