Student's Night
27 января / пятница / 22:00 / Student’s Night
25 января отмечаем День студентов (Татьянин день)
День студента – глобальный праздник в жизни каждого человека! Праздник у всех тех, у кого в душе огонь, стремление к отличному настроению и позитивному общению!
Время в университете летит очень быстро, поэтому самое главное – прожить этот период так, чтоб он запомнился навсегда!
Пусть эта ночь будет самой яркой и насыщенной в Вашей жизни!
* DJ Happy – K / DJ Johnny Aloud / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov
* Sexy - Go-Go - show!
* Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»
* А также, совершенно новый проект #DukeAfterParty - K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee
Праздник продолжается в #DukeClub
FC 21 + / DC
Вход всем всю ночь: 500 рублей
Девушкам до 00:00 – бесплатно
After – party с 06:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525