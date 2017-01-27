27 января / пятница / 22:00 / Student’s Night

25 января отмечаем День студентов (Татьянин день)

День студента – глобальный праздник в жизни каждого человека! Праздник у всех тех, у кого в душе огонь, стремление к отличному настроению и позитивному общению!

Время в университете летит очень быстро, поэтому самое главное – прожить этот период так, чтоб он запомнился навсегда!

Пусть эта ночь будет самой яркой и насыщенной в Вашей жизни!

* DJ Happy – K / DJ Johnny Aloud / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

* Sexy - Go-Go - show!

* Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

* А также, совершенно новый проект #DukeAfterParty - K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

Праздник продолжается в #DukeClub

FC 21 + / DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей

Девушкам до 00:00 – бесплатно

After – party с 06:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/