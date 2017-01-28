афиша
афиша
Регистрация
Student's Night

Student's Night

28 января / суббота / 22:00 / Student’s Night

DJ Misha Klein / L Music

В эту субботу продолжаем отмечать День студентов (Татьянин день).

Всю ночь только самая модная музыка для Вас!

Специальный гость - фаворит российской deep & house платформы, Misha Klein - DJ #1 по версии Авторитетного музыкального портала bananastreet.ru Один из самых активно гастролирующих ди-джеев России в модном и актуальном формате Nu Disco, Deep House, Indie Dance.

Более полусотни ремиксов, а также совместные работы с No Hopes, Ivan Spell уже давно попали в плейлисты самых требовательных меломанов планеты, а подкаст "Misha Klein - Deep" не покидает топ-чарты iTunes.

Эксклюзивный резидент популярного российского букинг-агентства «L Music» и одного из лучших afterparty Москвы - «Pur Pur».

MISHA KLEIN - это настоящий фурор наших дней в стезе электронных музыкантов отечественной клубной сцены!

* DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

* Sexy - Go-Go - show!

* Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

Праздник продолжается в #DukeClub

FC 21 + / DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей

After – party с 06:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/

Где и когда?
DUKE, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525

28 января, суббота
22:00
 В календарь
 В календарь
0
Популярное на ASTV
Winter Resident’s Night
Winter Resident’s Night
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru