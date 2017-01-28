28 января / суббота / 22:00 / Student’s Night

DJ Misha Klein / L Music

В эту субботу продолжаем отмечать День студентов (Татьянин день).

Всю ночь только самая модная музыка для Вас!

Специальный гость - фаворит российской deep & house платформы, Misha Klein - DJ #1 по версии Авторитетного музыкального портала bananastreet.ru Один из самых активно гастролирующих ди-джеев России в модном и актуальном формате Nu Disco, Deep House, Indie Dance.

Более полусотни ремиксов, а также совместные работы с No Hopes, Ivan Spell уже давно попали в плейлисты самых требовательных меломанов планеты, а подкаст "Misha Klein - Deep" не покидает топ-чарты iTunes.

Эксклюзивный резидент популярного российского букинг-агентства «L Music» и одного из лучших afterparty Москвы - «Pur Pur».

MISHA KLEIN - это настоящий фурор наших дней в стезе электронных музыкантов отечественной клубной сцены!

* DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

* Sexy - Go-Go - show!

* Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

Праздник продолжается в #DukeClub

FC 21 + / DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей

After – party с 06:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/