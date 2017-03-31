Strelka - новый масштабный электронный проект, вдохновленный концепцией известного британского бренда "Boiler Room". Эта команда известна тем, что диджейские сеты и живые выступления электронных музыкантов, попутно транслируются в онлайн и каждый может наблюдать в прямом эфире за настроением вечеринки.

Главный музыкальный гость события: номинант самой престижной музыкальной премии - Grammy, основатель музыкального направления French Touch, культовый французский электронный проект с 16-летней историей - Telepopmusik (by Antipop) / Париж, Франция.

Наше творческое объединение традиционно ищет что-то уникальное и расширяет горизонты форматов мероприятий, встречает новый масштабный проект - оригинальный для России концепцией в event-культуре. К нашему событию присоединился цифровой телеканал (оставим название канала сюрпризом) — который выступит проводником в мир уникальных событий, актуальных музыкальных тенденций, визуальных и творческих экспериментов, качественного технического оснащения и классной сознательной публике, транслируя данный танцевальный проект в прямом эфире. Видео будет транслироваться с нескольких установленных на площадке камер с панорамной оптикой высокого разрешения. Новый масштабный проект - Strelka: Telepopmusik, пройдет при поддержке легендарного бренда мирового значения, отвечающий за глобализацию и престиж только самых топовых мероприятий по всему миру.

Line Up:

Telepopmusik (by Antipop set) Paris, France.

+ Support:

- Markownik

- D. Mulyanov

- Rada

Начало – 22:00

Конец – 03:00

Любая информация: 60-82-92

Резерв VIP-позиций: 30-23-50, 45-33-65

Цена депозита vip-позиций: 6 000, 9 000, 15 000 и 30 000 rub.

Цена билета: от 300 до 1200 rub.

Кассы: strelkapro.com/tickets

Электронные билеты: bilet.sakh.com/buy/?id=11591

— backstage zone (vip): 2000 руб.

— backstage zone (vip): стафф-зона, место, где располагаются все артисты, операторы, фотографы и другие деятели фестиваля, с барной стойкой, общими позициями. В стоимость билета на данную зону входят бесплатные горячительные напитки в ассортименте.

(Backstage zone билетов - 50 шт. билеты на Backstage zone через: vk.com/evgen_kovrizhkin)

face control!

age control: 21+

Освещается видео-трансляция в прямом эфире на ТВ, канале в #youtube и на нашем сайте www.strelkapro.com.

После события: всеми фото-порталами Сахалина и традиционным видео-отчетом.