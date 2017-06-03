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Синтипоп

Синтипоп

3 июня: СтрекоZа °Synthpop° 
20:00- 02:00 


Си?нти-поп (англ. synthpop) — жанр электронной музыки, который стал известным в 1980-х, в котором синтезатор является доминирующим музыкальным инструментом. Жанр возник в Японии и Великобритании в эпоху постпанка и как часть новой волны конца 1970-х и до середины 1980-х. 

Начальные настройки: отличное настроение. 
Максимальная выходная мощность звука: 110 ДБ. 
Beat per min: 80-100 
Heart Rate: 110 
КПД: 100% 

Воспроизведение с диска: 
Anton at School 
Volodja 
IMIKAL 

Меры предосторожности: Если под вами затрещал танцпол и появились трещины, не пугайтесь и не бегите от опасности! Плавно ложитесь на него и перекатывайтесь в безопасное место!

Где и когда?
СтрекоZа

Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 37 (внутренний двор, вывеска БАР), тел. 28 39 47

3 июня, суббота
20:00
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