Синтипоп
3 июня: СтрекоZа °Synthpop°
20:00- 02:00
Си?нти-поп (англ. synthpop) — жанр электронной музыки, который стал известным в 1980-х, в котором синтезатор является доминирующим музыкальным инструментом. Жанр возник в Японии и Великобритании в эпоху постпанка и как часть новой волны конца 1970-х и до середины 1980-х.
Начальные настройки: отличное настроение.
Максимальная выходная мощность звука: 110 ДБ.
Beat per min: 80-100
Heart Rate: 110
КПД: 100%
Воспроизведение с диска:
Anton at School
Volodja
IMIKAL
Меры предосторожности: Если под вами затрещал танцпол и появились трещины, не пугайтесь и не бегите от опасности! Плавно ложитесь на него и перекатывайтесь в безопасное место!
Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 37 (внутренний двор, вывеска БАР), тел. 28 39 47