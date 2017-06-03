3 июня: СтрекоZа °Synthpop°

20:00- 02:00



Си?нти-поп (англ. synthpop) — жанр электронной музыки, который стал известным в 1980-х, в котором синтезатор является доминирующим музыкальным инструментом. Жанр возник в Японии и Великобритании в эпоху постпанка и как часть новой волны конца 1970-х и до середины 1980-х.

Начальные настройки: отличное настроение.

Максимальная выходная мощность звука: 110 ДБ.

Beat per min: 80-100

Heart Rate: 110

КПД: 100%

Воспроизведение с диска:

Anton at School

Volodja

IMIKAL

Меры предосторожности: Если под вами затрещал танцпол и появились трещины, не пугайтесь и не бегите от опасности! Плавно ложитесь на него и перекатывайтесь в безопасное место!