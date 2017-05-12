РЕТРОСПЕКТИВА 2000е
В эту пятницу ночной клуб «Duke» приглашает всех Вас окунуться в атмосферу зарождения клубной культуры на Сахалине, а именно легендарных клубов «Dive», "Счаsтье Project", «Platina», "Провокация", «Kitch» и "Holiday".
Вспоминая только лучшее, мы заставим ваши сердца биться чаще!
Мы совершим небольшой прыжок в музыкальное прошлое и будем слушать только лучшие хаус композиции, под которые все любили отрываться раньше.
Незабываемые треки «Jakatta» и «Lollipop» взрывают танцполы всего мира и по сей день! А таких исполнителей, как ATB, The Drill, Tocadisco, Cicada, Mika, Azzido Da Bass, и уж тем более Axwell, David Guetta и Fedde Le Grand каждый найдёт в своем треклисте!
Не путать с русскими вечеринками «РЕТРО»!!!
Этой ночью мы будем танцевать под клубных хиты 2000х годов!
Не спим, тусим в ночном клубе «Duke»:
* DJ Happy – K / DJ Baikov / DJ Pasha Zorin / DMC Bulatov
* Sexy - Go-Go - show!
* #DukeAfterParty - K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee
* Happy Hours: 2 коктейля по цене 1
* Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!
* Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»
FC 21 + / DC
Вход всем всю ночь: 500 рублей
Девушкам до 00:00 – бесплатно
After – party с 04:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525