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РЕТРОСПЕКТИВА 2000е

РЕТРОСПЕКТИВА 2000е

В эту пятницу ночной клуб «Duke» приглашает всех Вас окунуться в атмосферу зарождения клубной культуры на Сахалине, а именно легендарных клубов «Dive», "Счаsтье Project", «Platina», "Провокация", «Kitch» и "Holiday".

Вспоминая только лучшее, мы заставим ваши сердца биться чаще!

Мы совершим небольшой прыжок в музыкальное прошлое и будем слушать только лучшие хаус композиции, под которые все любили отрываться раньше. 

Незабываемые треки «Jakatta» и «Lollipop» взрывают танцполы всего мира и по сей день! А таких исполнителей, как ATB, The Drill, Tocadisco, Cicada, Mika, Azzido Da Bass, и уж тем более Axwell, David Guetta и Fedde Le Grand каждый найдёт в своем треклисте!

Не путать с русскими вечеринками «РЕТРО»!!!

Этой ночью мы будем танцевать под клубных хиты 2000х годов!

Не спим, тусим в ночном клубе «Duke»:

* DJ Happy – K / DJ Baikov / DJ Pasha Zorin / DMC Bulatov

* Sexy - Go-Go - show!

* #DukeAfterParty - K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

* Happy Hours: 2 коктейля по цене 1

* Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!

* Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

FC 21 + / DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей

Девушкам до 00:00 – бесплатно

After – party с 04:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/

Где и когда?
DUKE, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525

12 мая, пятница
22:00
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