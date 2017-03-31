РЕТРО Golden Dance
Приглашаем Вас в эту пятницу на популярнейшую ретро – вечеринку нашего города, яркую и весеннюю!
Всю ночь любимые хиты 70-х, 80-х, 90-х от диджеев:
* Специальный гость – DJ Andrey Spirin
* DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin /
* Sexy - Go-Go - show!
* #DukeAfterParty - K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee
Вход всем всю ночь: 500 рублей
Девушкам до 00:00 – бесплатно
After – party с 05:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525
31 марта, пятница
22:00
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