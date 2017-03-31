афиша
афиша
Регистрация
РЕТРО Golden Dance

РЕТРО Golden Dance

Приглашаем Вас в эту пятницу на популярнейшую ретро – вечеринку нашего города, яркую и весеннюю!

Всю ночь любимые хиты 70-х, 80-х, 90-х от диджеев:

* Специальный гость – DJ Andrey Spirin

* DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin /

* Sexy - Go-Go - show!

* #DukeAfterParty - K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

Вход всем всю ночь: 500 рублей

Девушкам до 00:00 – бесплатно

After – party с 05:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/

Где и когда?
DUKE, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525

31 марта, пятница
22:00
 В календарь
 В календарь
+1
Популярное на ASTV
Танцы
Танцы
Ночь хитов/Smile Party
Ночь хитов/Smile Party
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru