РЕТРО Golden Dance

Приглашаем Вас в эту пятницу на популярнейшую ретро – вечеринку нашего города, яркую и весеннюю!

Всю ночь любимые хиты 70-х, 80-х, 90-х от диджеев:

* Специальный гость – DJ Andrey Spirin

* DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin /

* Sexy - Go-Go - show!

* #DukeAfterParty - K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

Вход всем всю ночь: 500 рублей

Девушкам до 00:00 – бесплатно

After – party с 05:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/