ПервоМАЙские выходные!

Да здравствует месяц Май!

В день солидарности трудящихся в нашем клубе состоится гулянье тружеников на празднике Весны!

Забудутся трудовые будни, и Вас накроет с головой лавина потрясающей энергетики добра и веселья! Не спим, тусим в ночном клубе «Duke»:

* DJ Baikov / Dj Tony Hardy / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

* Sexy - Go-Go - show!

* #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

* Happy Hours: 2 коктейля по цене 1

* Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!

* Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

МИР, ТРУД, МАЙ – ОТДЫХАЙ!

FC 21 + / DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей

Девушкам до 00:00 – бесплатно

After – party с 04:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/