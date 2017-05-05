ПервоМАЙские выходные!
Да здравствует месяц Май!
В день солидарности трудящихся в нашем клубе состоится гулянье тружеников на празднике Весны!
Забудутся трудовые будни, и Вас накроет с головой лавина потрясающей энергетики добра и веселья! Не спим, тусим в ночном клубе «Duke»:
* DJ Baikov / Dj Tony Hardy / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov
* Sexy - Go-Go - show!
* #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee
* Happy Hours: 2 коктейля по цене 1
* Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!
* Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»
МИР, ТРУД, МАЙ – ОТДЫХАЙ!
FC 21 + / DC
Вход всем всю ночь: 500 рублей
Девушкам до 00:00 – бесплатно
After – party с 04:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/