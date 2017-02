Ночь Защитника Отечества/Audio Girls / Moscow

Мы поздравляем всех мужчин с Днем Защитника Отечества и приглашаем в атмосферу легкого соблазна, беззаботного флирта и крепких напитков!

В этот мужской weekend наслаждаемся шикарными и очаровательными девушками дуэта Audio Girls , г. Москва!

Audio Girls- это самый известный и успешный dj-дуэт. Участницы пишут и продюсируют музыку, выпускаются на известных английских и голландских лейблах. В 2009 году Audio Girls выпустили первый сингл - ремикс на знаменитую песню "The House of the rising sun" в исполнении группы The Animals.

Треки Audio Girls играют Love Radio, DFM, Radio Record, UFM и многие другие радиостанции. Клипы My Love и Игра показывают по всем без исключения музыкальным каналам страны и ближайшего зарубежья, а также Европе, Америке,Китае и ОАЭ.

Audio Girls играют на мероприятиях с известнейшими всему миру артистами: LMFAO, Bob Sinclar, Hardwell,James Zabiella, Avicii,David Guetta,Global Deejays...

Единственные девушки-резиденты клуба Soho rooms. Резиденты icon, Vinograd bar, Moska, клуба Гараж, Денди кафе и т д.

http://promodj.com/audiogirls

Также Всю ночь вместе с Вами:

* / DJ Happy – K / DJ Johnny Aloud / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

* Sexy - Go-Go - show!

* #DukeAfterParty - K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

FC 21 + / DRESS CODE – милитари и камуфляж приветствуется!

Вход всем всю ночь: 500 рублей

Девушкам до 00:00 – бесплатно

After – party с 05:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/