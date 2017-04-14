В эту пятничную ночь мы празднуем вместе с вами Ночь космонавтики!

Для Вас - небывалая космическая вечеринка, целая вселенная эмоций и полный улет под зажигательные треки резидентов клуба!

Веселье до утра и сюрпризы от клуба гарантированы, и как говорил первый человек, преодолевший земное притяжение, – поехали!

Наш полет состоится при любой нелетной погоде!

#DukeClub #НЕспимТУСИМ

* DJ Baykov / DJ Tony Hardy / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

* Sexy - Go-Go - show!

* #DukeAfterParty - K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

FC 21 + / DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей

Девушкам до 00:00 – бесплатно

After – party с 05:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/