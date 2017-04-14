НОЧЬ КОСМОНАВТИКИ!
В эту пятничную ночь мы празднуем вместе с вами Ночь космонавтики!
Для Вас - небывалая космическая вечеринка, целая вселенная эмоций и полный улет под зажигательные треки резидентов клуба!
Веселье до утра и сюрпризы от клуба гарантированы, и как говорил первый человек, преодолевший земное притяжение, – поехали!
Наш полет состоится при любой нелетной погоде!
#DukeClub #НЕспимТУСИМ
* DJ Baykov / DJ Tony Hardy / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov
* Sexy - Go-Go - show!
* #DukeAfterParty - K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee
FC 21 + / DC
Вход всем всю ночь: 500 рублей
Девушкам до 00:00 – бесплатно
After – party с 05:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525