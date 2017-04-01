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Ночь хитов/Smile Party

Ночь хитов/Smile Party

Вот и уходит серость зимы и приходит весеннее настроение. Поэтому пора бы сменить серые унылые маски на весёлые!

Приглашаем всех в этот День Смеха на самую настоящую отрывную вечеринку!!!

Всю ночь Вас будут веселить:

* DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / DJ Beat Like

* Sexy - Go-Go - show!

* #DukeAfterParty - K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

Вход всем всю ночь: 500 рублей

Девушкам до 00:00 – бесплатно

After – party с 05:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/

Где и когда?
DUKE, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525

1 апреля, суббота
22:00
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