Ночь хитов/Smile Party

Вот и уходит серость зимы и приходит весеннее настроение. Поэтому пора бы сменить серые унылые маски на весёлые!

Приглашаем всех в этот День Смеха на самую настоящую отрывную вечеринку!!!

Всю ночь Вас будут веселить:

* DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / DJ Beat Like

* Sexy - Go-Go - show!

* #DukeAfterParty - K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

Вход всем всю ночь: 500 рублей

Девушкам до 00:00 – бесплатно

After – party с 05:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/