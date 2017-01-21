НОЧЬ ХИТОВ/ DJ Andrey Spirin
21 января / суббота / 22:00 / НОЧЬ ХИТОВ
DJ Andrey Spirin
Отличное настроение, изысканная кухня, обновлённый ассортимент напитков, ароматный дым, море позитива, современная танцевальная музыка и ваши лучшие любимые хиты, обворожительные танцовщицы, приветливый персонал и яркий танцпол с новыми модными световыми решениями – всё это ждёт Вас в ночном клубе «Duke».
* Специальный гость - DJ Andrey Spirin
* DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov
* Sexy - Go-Go - show!
* Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»
Праздник продолжается в #DukeClub
FC / DC
Вход всем всю ночь: 500 рублей
Девушкам до 00:00 – бесплатно
After – party с 06:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525