21 января / суббота / 22:00 / НОЧЬ ХИТОВ

DJ Andrey Spirin

Отличное настроение, изысканная кухня, обновлённый ассортимент напитков, ароматный дым, море позитива, современная танцевальная музыка и ваши лучшие любимые хиты, обворожительные танцовщицы, приветливый персонал и яркий танцпол с новыми модными световыми решениями – всё это ждёт Вас в ночном клубе «Duke».

* Специальный гость - DJ Andrey Spirin

* DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

* Sexy - Go-Go - show!

* Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»

Праздник продолжается в #DukeClub

FC / DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей

Девушкам до 00:00 – бесплатно

After – party с 06:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/