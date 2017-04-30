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Мир, Труд, Май - отдыхай!

Мир, Труд, Май - отдыхай!

Итак, 30 апреля – хоть, и воскресенье, но завтра же праздничный понедельник – официальный выходной!

МИР, ТРУД, МАЙ – ОТДЫХАЙ!

Отличное настроение, изысканная кухня, обновлённый ассортимент напитков, ароматный дым, море позитива, современная танцевальная музыка и ваши лучшие любимые хиты, обворожительные танцовщицы, жаркая атмосфера всеобщего веселья, приветливый персонал и яркий танцпол с новыми модными световыми решениями!

Не спим, тусим в ночном клубе «Duke»:

* DJ Baikov / DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

* Sexy - Go-Go - show!

* #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

* Happy Hours: 2 коктейля по цене 1

* Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!

FC 21 + / DC

Вход 300 рублей

Девушкам всю ночь: бесплатно

After – party с 04:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/

Где и когда?
DUKE, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525

30 апреля, воскресенье
22:00
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