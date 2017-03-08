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Международный Женский День в DUKE

Международный Женский День в DUKE

Ночной клуб «Duke» поздравляет всех милых дам с праздником весны 8 марта!!!

Желаем всегда быть молодыми и красивыми, как весна, расцветать, как весенние цветы, и радовать всех окружающих своей красотой.

Эту ночь мы целиком и полностью посвящаем всему самому прекрасному и красивому в мире: девушки, любовь, весна!

Будем чествовать невероятное умение девушек совмещать в себе фривольность и преданность, спокойствие и безумие, решительность и утонченность.

Все девушки - одинаково красивые и бесконечно разные.

Но всех объединяет бескрайняя женская мудрость и космическая способность любить.

* / DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin /

* Sexy - Go-Go - show!

* #DukeAfterParty - K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

FC 21 + / DC

Вход всем всю ночь: Девушкам 300 рублей / Мужчинам 500 рублей

After – party с 05:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/

Где и когда?
DUKE, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525

8 марта, среда
22:00
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