LatiN Party
2 июня: СтрекоZа °LatiN Party°
20:00- 02:00
Встретим лето жаркими ритмами сальсы и бачаты!
Только в этот вечер лучшее, что может подарить нам лето: Африка, Испания, Латинская америка, Бразилия, Гаваи.
Знойные красотки в бразильских карнавальных костюмах, в дуэте с барабанами Атабаке.
Доставай свой самый красочный летний наряд:
гавайскую хулу и шорты, и сандалии, бусы из цветов, бразильские перья, купальник и парео.
За несоблюдение дресс кода вход 250р.
Приходи заразиться южной атмосферой и приводи друзей!
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 37 (внутренний двор, вывеска БАР), тел. 28 39 47
2 июня, пятница
20:00
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