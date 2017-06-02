2 июня: СтрекоZа °LatiN Party°

20:00- 02:00

Встретим лето жаркими ритмами сальсы и бачаты!

Только в этот вечер лучшее, что может подарить нам лето: Африка, Испания, Латинская америка, Бразилия, Гаваи.

Знойные красотки в бразильских карнавальных костюмах, в дуэте с барабанами Атабаке.

Доставай свой самый красочный летний наряд:

гавайскую хулу и шорты, и сандалии, бусы из цветов, бразильские перья, купальник и парео.

За несоблюдение дресс кода вход 250р.

Приходи заразиться южной атмосферой и приводи друзей!