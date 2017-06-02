Dj Svet
Друзья, встречайте своего Любимчика - Dj Svet!
Loona Club - это Стабильность, Красота и Процветание! А что для себя выберешь ты?
Вам стало интересно? Звони 272-050
Local support:
Dj Miar
Dj Sasha Markow
Dj Callypso
Именинникам позиция в подарок (по предъявлению паспорта).
В пятницу и субботу на малом танцполе R&B, POP, TRAP music! У нас много нового и интересного!
@loona_club #LoonaClub #ГлавныйТанцполОстрова #ТерриторияВашегоМузыкальногоНастроения #ЛунаЛюбитТебя
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 133, тел. 8 (4242) 272050
2 июня, пятница
23:00
3 июня, суббота
23:00
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