DJ Scream One / г. Москва
DJ SCREAM ONЕ - один из самых техничных клубных диджеев России.
Резидент клубов "Гараж", "Icon" и "Lookin Rooms" Диджей 2015 года по версии клуба "Гараж" Официальный представитель PIONEER DJ в России, участник проекта GROOVE DEALERS.
Работал с такими исполнителями, как, Джиган, Бандэрос, Кравц и др.
Сеты DJ Scream One полны скретч-интерлюдий и импровизаций.
Когда DJ Scream One за пультом, люди на танцполе по-настоящему отдыхают.
https://vk.com/djscreamone https://www.instagram.com/djscreamone/
#DukeClub #НЕспимТУСИМ #djscreamone
FC 21 + / DC
Вход всем всю ночь: 500 рублей
After – party с 05:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525