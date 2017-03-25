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DJ Scream One / г. Москва

DJ Scream One / г. Москва

DJ SCREAM ONЕ - один из самых техничных клубных диджеев России.

Резидент клубов "Гараж", "Icon" и "Lookin Rooms" Диджей 2015 года по версии клуба "Гараж" Официальный представитель PIONEER DJ в России, участник проекта GROOVE DEALERS.

Работал с такими исполнителями, как, Джиган, Бандэрос, Кравц и др.

Сеты DJ Scream One полны скретч-интерлюдий и импровизаций.

Когда DJ Scream One за пультом, люди на танцполе по-настоящему отдыхают.

https://vk.com/djscreamone https://www.instagram.com/djscreamone/

#DukeClub #НЕспимТУСИМ #djscreamone

FC 21 + / DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей

After – party с 05:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/

Где и когда?
DUKE, ночной клуб

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525

25 марта, суббота
22:00
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