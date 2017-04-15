Дорогие друзья, в эту субботу, у нас в гостях - Дмитрий Алмазов (Bobina) - первый российский диджей, добившийся серьезного международного признания.

На протяжении последних 8 лет он неизменно оказывается в рейтинге Top 100 DJs британского DJ Mag — и до сих пор остается единственным российским диджеем, оказавшимся в первой двадцатке этого списка.

На его треки делали ремиксы Ferry Corsten, Sean Tyas и Gareth Emery.

Его радиошоу Russia Goes Clubbing транслируется крупнейшей российской радиостанцией DFM и онлайн-станцией Digitally Imported, каждую неделю программу слушают более 50 тысяч человек по всему миру.

У Дмитрия Алмазова заслуженная слава настоящего хитмейкера: в 2008-м его альбом Again продается в России рекордным тиражом в 40,000 экземпляров. При этом Bobina никогда не замыкался в рамках лишь одного стиля. Наряду с трансом он также играет музыку и других актуальных направлений, deep, progressive и даже house.

Секрет его успеха — в необычайном трудолюбии: более 100 сетов в год, регулярные выступления на многотысячных фестивалях Global Gathering, A State of Trance, Trance Energy и Alfa Future People.

5 полноценных студийных альбомов.

Коллеги по цеху относятся к нему с нескрываемым уважением, а Ferry Corsten назвал Bobina «одним из самых талантливых продюсеров, выходцев из России».

Он желанный гость во всех ночных клубах в каждом уголке земли.

http://bobina.info/ https://vk.com/bobina https://www.instagram.com/bobina/

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