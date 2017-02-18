Barmen Show

Продолжаем согреваться в ночном клубе «Duke» вместе с нами!

Отличное настроение, изысканная кухня, обновлённый ассортимент напитков, ароматный дым, море позитива, современная танцевальная музыка и ваши лучшие любимые хиты, обворожительные танцовщицы, жаркая атмосфера всеобщего веселья, приветливый персонал и яркий танцпол с новыми модными световыми решениями –

всё это ждёт Вас в этот зимний week-end.

В эту субботу специально для Вас выступает один из лучших барменов России - Александр Гостиловский, г. Санкт-Петербург.

Входит в ТОП 10 лучших барменов Европы!

В программе:

зажигательное флейринг-шоу, самые вкусные и оригинальные коктейли!

* / DJ Happy – K / DJ Johnny Aloud / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

* Sexy - Go-Go - show!

* #DukeAfterParty - K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee

FC / DC

Вход всем всю ночь: 500 рублей

Девушкам до 00:00 – бесплатно

After – party с 05:00 бесплатно

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286

https://vk.com/dukenightclub https://www.instagram.com/duke_night_club/