Антистресс
Весна подступает. Со всеми вытекающими. Настроение в межсезонье - не айс. Предлагаем расслабиться!
Неоспоримый факт: если пружину постоянно сжимать, когда-нибудь она разожмется. И ничего хорошего это не сулит. Поэтому необходимо расслабляться, раскрепощаться и выпускать пар. Хотя бы время от времени.
Поход в бар - отличный способ распутать клубок своих нервов, восстановить эмоциональный фон и зарядиться настроением на следующую неделю. Если все делать правильно. Как именно - специалисты всем известного бара рады будут помочь в этом вопросе.
Приходите. Научим, расскажем и покажем!
Начало: 21.00
Dj's: Tima Turok, Milks
Afterparty dj's: Code Panda, Nick, Flash Beat
Вход: свободный FC/DC
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 326, (напротив ТЦ "Карусель"), тел. 8 (4242) 222444