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Антистресс

Антистресс

Весна подступает. Со всеми вытекающими. Настроение в межсезонье - не айс. Предлагаем расслабиться!

Неоспоримый факт: если пружину постоянно сжимать, когда-нибудь она разожмется. И ничего хорошего это не сулит. Поэтому необходимо расслабляться, раскрепощаться и выпускать пар. Хотя бы время от времени.

Поход в бар - отличный способ распутать клубок своих нервов, восстановить эмоциональный фон и зарядиться настроением на следующую неделю. Если все делать правильно. Как именно - специалисты всем известного бара рады будут помочь в этом вопросе.

Приходите. Научим, расскажем и покажем!

Начало: 21.00

Dj's: Tima Turok, Milks

Afterparty dj's: Code Panda, Nick, Flash Beat

Вход: свободный FC/DC

Где и когда?
Non-Stop, арт-бар

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 326, (напротив ТЦ "Карусель"), тел. 8 (4242) 222444

14 апреля, пятница
21:00
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