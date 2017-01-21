Все мыши любят сыр (5+)

Большой зал

Шекспировские страсти в мышиных норах

Автор Дюла Урбан

Продолжительность 35 минут

Режиссер-постановщик Антонина Добролюбова

Художник-постановщик Елена Приискина

Оказывается, что в мышиных норах бушуют настоящие Шекспировские страсти. А юные мыши способны влюбляться также как Ромео и Джульетта. Но что может примерить враждующие семьи и помочь юным влюблённым? Ответ прост это сыр – ведь его любят все мыши.