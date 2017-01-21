Все мыши любят сыр (5+)
Большой зал
Шекспировские страсти в мышиных норах
Автор Дюла Урбан
Продолжительность 35 минут
Режиссер-постановщик Антонина Добролюбова
Художник-постановщик Елена Приискина
Оказывается, что в мышиных норах бушуют настоящие Шекспировские страсти. А юные мыши способны влюбляться также как Ромео и Джульетта. Но что может примерить враждующие семьи и помочь юным влюблённым? Ответ прост это сыр – ведь его любят все мыши.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051
21 января, суббота
13:00
21 января, суббота
11:00
22 января, воскресенье
13:00
22 января, воскресенье
11:00
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