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Все мыши любят сыр (5+)

Все мыши любят сыр (5+)

Большой зал

Шекспировские страсти в мышиных норах

Автор Дюла Урбан

Продолжительность 35 минут

Режиссер-постановщик       Антонина Добролюбова

Художник-постановщик     Елена Приискина

Оказывается, что в мышиных норах бушуют настоящие Шекспировские страсти. А юные мыши способны влюбляться также как Ромео и Джульетта. Но что может примерить враждующие семьи и помочь юным влюблённым? Ответ прост это сыр – ведь его любят все мыши.

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

21 января, суббота
13:00
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21 января, суббота
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22 января, воскресенье
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22 января, воскресенье
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