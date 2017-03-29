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У ковчега в восемь

У ковчега в восемь

По пьесе Ульриха Хуба

Спектакль для детей / продолжительность 45 мин. (без антракта)

Режиссёр-постановщик Роман Ильин (Санкт-Петербург)

Главные персонажи в пьесе  - три друга-пингвина, которые,  как  и  положено  друзьям,  ссорятся, обижаются  друг  на друга,  мирятся. И вдруг двое  из  них  оказываются  перед  выбором: предать третьего и спасти свою жизнь, или же…

Какой выбор они сделают, зрители узнают на спектакле. Постановка адресована  детской  аудитории и  сделана  всерьёз, талантливо и глубоко,  с любовью и доверием к маленьким зрителям.  Им не придётся скучать: динамичное и постоянно неожиданно разворачивающееся действие,  которое сопровождается музыкой (самых разных  жанров – от классики до рэпа) создают небольшой оркестр,  расположенный на сцене,  принимает непосредственное участие в действии, имитируя звуки ветра, капель дождя, полета бабочки,  скрип корабельных мачт. 

 

 

Где и когда?
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262

29 марта, среда
11:00
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29 марта, среда
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30 марта, четверг
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30 марта, четверг
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