У ковчега в восемь

По пьесе Ульриха Хуба

Спектакль для детей / продолжительность 45 мин. (без антракта)

Режиссёр-постановщик Роман Ильин (Санкт-Петербург)

Главные персонажи в пьесе - три друга-пингвина, которые, как и положено друзьям, ссорятся, обижаются друг на друга, мирятся. И вдруг двое из них оказываются перед выбором: предать третьего и спасти свою жизнь, или же…

Какой выбор они сделают, зрители узнают на спектакле. Постановка адресована детской аудитории и сделана всерьёз, талантливо и глубоко, с любовью и доверием к маленьким зрителям. Им не придётся скучать: динамичное и постоянно неожиданно разворачивающееся действие, которое сопровождается музыкой (самых разных жанров – от классики до рэпа) создают небольшой оркестр, расположенный на сцене, принимает непосредственное участие в действии, имитируя звуки ветра, капель дождя, полета бабочки, скрип корабельных мачт.