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Царевна- лягушка (3+)

Царевна- лягушка (3+)

продолжительность (минут) — 45

Режиссер-постановщик — народный артист России Станислав Железкин

Художник-постановщик — Ольга Сидоренко

Иван-царевич, взяв в жены лягушку думает, что ему в отличие от братьев совсем не повезло. Но вскоре он узнает, что на самом деле лягушка - прекрасная царевна. Но чтобы жить с ней долго и счастливо, ему надо сразиться с самим Кощеем Бессмертным.

 

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

1 апреля, суббота
11:00
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1 апреля, суббота
13:00
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2 апреля, воскресенье
11:00
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2 апреля, воскресенье
13:00
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