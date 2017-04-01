Царевна- лягушка (3+)
продолжительность (минут) — 45
Режиссер-постановщик — народный артист России Станислав Железкин
Художник-постановщик — Ольга Сидоренко
Иван-царевич, взяв в жены лягушку думает, что ему в отличие от братьев совсем не повезло. Но вскоре он узнает, что на самом деле лягушка - прекрасная царевна. Но чтобы жить с ней долго и счастливо, ему надо сразиться с самим Кощеем Бессмертным.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051
1 апреля, суббота
11:00
1 апреля, суббота
13:00
2 апреля, воскресенье
11:00
2 апреля, воскресенье
13:00
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