Царевна- лягушка (3+)

продолжительность (минут) — 45

Режиссер-постановщик — народный артист России Станислав Железкин

Художник-постановщик — Ольга Сидоренко

Иван-царевич, взяв в жены лягушку думает, что ему в отличие от братьев совсем не повезло. Но вскоре он узнает, что на самом деле лягушка - прекрасная царевна. Но чтобы жить с ней долго и счастливо, ему надо сразиться с самим Кощеем Бессмертным.