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Три дочери

Три дочери

Автор Адель Хаиров
Возраст 5+
Продолжительность 60 минут
Режиссер-постановщик Людмила Дьяченко, заслуженный деятель искусств РФ и РТ
Художник-постановщик Валентина Губская, заслуженный художник РФ
Автор музыки Юрий Чаплин, заслуженный деятель искусств РТ
Хореограф Гузаль Маннапова, заслуженный деятель искусств РТ
Год премьеры 2013

Татарская сказка о любви к матери и отчему дому

Обращение к высокой тематике поднятой в сказке «Три дочери» не случайно. Любовь к матери, исполнение долга перед своими родителями, уважение к старшим все это веками  воспитывалось в народе. Татарский фольклор включает в себя эту любимую всеми сказку. По ней, как по букварю, учат грамоте, которая называется — Алифба и сегодня.

Сюжет сказки прост. Мать воспитывает дочерей одна. Любит всех троих одинаково. Когда дочери вырастают, они выходят замуж и уезжают из дома. Когда женщина заболев, пишет письма о помощи, отзывается только младшенькая. Спектакль театра кукол «Экият» «Три дочери» предлагает зрителям дошкольного и младшего школьного возраста свою версию сказки. Пьесу написал известный журналист Адель Хаиров. В ней много юмора, иронии, понятий современного мира. Она отождествляется с сегодняшним днем. Однако тема любви к матери и отчему дому вечна. 

 

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

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