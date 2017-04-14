Татарская сказка о любви к матери и отчему дому

Обращение к высокой тематике поднятой в сказке «Три дочери» не случайно. Любовь к матери, исполнение долга перед своими родителями, уважение к старшим все это веками воспитывалось в народе. Татарский фольклор включает в себя эту любимую всеми сказку. По ней, как по букварю, учат грамоте, которая называется — Алифба и сегодня.

Сюжет сказки прост. Мать воспитывает дочерей одна. Любит всех троих одинаково. Когда дочери вырастают, они выходят замуж и уезжают из дома. Когда женщина заболев, пишет письма о помощи, отзывается только младшенькая. Спектакль театра кукол «Экият» «Три дочери» предлагает зрителям дошкольного и младшего школьного возраста свою версию сказки. Пьесу написал известный журналист Адель Хаиров. В ней много юмора, иронии, понятий современного мира. Она отождествляется с сегодняшним днем. Однако тема любви к матери и отчему дому вечна.