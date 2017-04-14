Три дочери
|Автор
|Адель Хаиров
|Возраст
|5+
|Продолжительность
|60 минут
|Режиссер-постановщик
|Людмила Дьяченко, заслуженный деятель искусств РФ и РТ
|Художник-постановщик
|Валентина Губская, заслуженный художник РФ
|Автор музыки
|Юрий Чаплин, заслуженный деятель искусств РТ
|Хореограф
|Гузаль Маннапова, заслуженный деятель искусств РТ
|Год премьеры
|2013
Татарская сказка о любви к матери и отчему дому
Обращение к высокой тематике поднятой в сказке «Три дочери» не случайно. Любовь к матери, исполнение долга перед своими родителями, уважение к старшим все это веками воспитывалось в народе. Татарский фольклор включает в себя эту любимую всеми сказку. По ней, как по букварю, учат грамоте, которая называется — Алифба и сегодня.
Сюжет сказки прост. Мать воспитывает дочерей одна. Любит всех троих одинаково. Когда дочери вырастают, они выходят замуж и уезжают из дома. Когда женщина заболев, пишет письма о помощи, отзывается только младшенькая. Спектакль театра кукол «Экият» «Три дочери» предлагает зрителям дошкольного и младшего школьного возраста свою версию сказки. Пьесу написал известный журналист Адель Хаиров. В ней много юмора, иронии, понятий современного мира. Она отождествляется с сегодняшним днем. Однако тема любви к матери и отчему дому вечна.
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