Театральная постановка по мотивам пушкинской "Сказки о царе Салтане..."

Южносахалинцев 18 мая приглашают на отчетный концерт-экзамен выпускников 2017 года детской школы искусств «Этнос». Мероприятие начнется 18.30 в Доме культуры «Родина».

Около 200 воспитанников «Этноса» представят вниманию зрителей вокально-хореографическую театральную постановку по мотивам пушкинской «Сказки о царе Салтане…».

Помимо выпускников школы искусств в концерте примут участие ансамбли русской песни «Этнос» и русских народных инструментов, фольклорные коллективы «Затея», «Солнцеворот», «Златица», «Ватага», «Маков цвет» и «Первоцвет», а также детский народный хор «Жар-птица».

Все желающие могут получить бесплатные пригласительные билеты в ДШИ «Этнос» (ул. Тихоокеанская, 30а) или в день проведения концерта непосредственно в ДК «Родина» (пр. Мира, 83).