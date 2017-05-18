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Театральная постановка по мотивам пушкинской "Сказки о царе Салтане..."

Театральная постановка по мотивам пушкинской "Сказки о царе Салтане..."

Южносахалинцев 18 мая приглашают на отчетный концерт-экзамен выпускников 2017 года детской школы искусств «Этнос». Мероприятие начнется 18.30 в Доме культуры «Родина».

Около 200 воспитанников «Этноса» представят вниманию зрителей вокально-хореографическую театральную постановку по мотивам пушкинской «Сказки о царе Салтане…».

Помимо выпускников школы искусств в концерте примут участие ансамбли русской песни «Этнос» и русских народных инструментов, фольклорные коллективы  «Затея», «Солнцеворот», «Златица», «Ватага», «Маков цвет» и «Первоцвет», а также детский народный хор «Жар-птица».

Все желающие могут получить бесплатные пригласительные билеты в ДШИ «Этнос» (ул. Тихоокеанская, 30а) или в день проведения концерта непосредственно  в ДК «Родина» (пр. Мира, 83).

Где и когда?
Родина, дом культуры

Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 83, тел. 8 (4242) 728487, 728495

18 мая, четверг
18:30
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