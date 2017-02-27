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Претерпевший же до конца спасется...

Претерпевший же до конца спасется...

Народный драматический театр ДК Железнодорожников представляет спектакль «Претерпевший же до конца спасется…» по пьесе А. Карелина.

Зрительская аудитория- 16+.

«История, произошедшая в старом кафе, находящемся на границе миров».

Спектакль состоится 27-28 февраля в 19.00 на сцене ДК Железнодорожников.

Цена билета- 250 р.

Справки по тел: 71-43-54; 89241887764; 89242804159

Где и когда?
Дом культуры железнодорожников

Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 55, тел. 8 (4242) 714670, 712925, 714443, 713515, 714197

27 февраля, понедельник
19:00
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28 февраля, вторник
19:00
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