Претерпевший же до конца спасется...
Народный драматический театр ДК Железнодорожников представляет спектакль «Претерпевший же до конца спасется…» по пьесе А. Карелина.
Зрительская аудитория- 16+.
«История, произошедшая в старом кафе, находящемся на границе миров».
Спектакль состоится 27-28 февраля в 19.00 на сцене ДК Железнодорожников.
Цена билета- 250 р.
Справки по тел: 71-43-54; 89241887764; 89242804159
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 55, тел. 8 (4242) 714670, 712925, 714443, 713515, 714197
27 февраля, понедельник
19:00
28 февраля, вторник
19:00
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