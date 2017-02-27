Народный драматический театр ДК Железнодорожников представляет спектакль «Претерпевший же до конца спасется…» по пьесе А. Карелина.

Зрительская аудитория- 16+.

«История, произошедшая в старом кафе, находящемся на границе миров».

Спектакль состоится 27-28 февраля в 19.00 на сцене ДК Железнодорожников.

Цена билета- 250 р.

Справки по тел: 71-43-54; 89241887764; 89242804159