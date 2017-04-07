Опасный поворот

по пьесе Джона Бойнтона Пристли

режиссёр-постановщик: Марина Семенова

художник-постановщик, художник по костюмам: Татьяна Глущенко

О спектакле

В богатом особняке известного издателя проводят вечер его друзья. Случайный поворот разговора - и маски благопристойности и дружеского расположения падают, раскрывая истинные характеры собравшихся, а также несколько весьма опасных секретов. У каждого героя есть свой скелет в шкафу. И для некоторых правда может оказаться гибельной... Пьеса британца Джона Пристли, написанная в 1932 году, признана одним из лучших произведений автора. Несмотря на камерность – все события происходят в пределах одной комнаты, - постановка не заставит зрителя скучать, ведь действие в четырех стенах развивается с пугающей стремительностью, а детективная интрига вполне сопоставима с лучшими произведениями соотечественницы Пристли - великой Агаты Кристи.

Премьера - 7,8 и 9 апреля 2017 года

Действующие лица и исполнители