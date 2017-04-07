Опасный поворот
по пьесе Джона Бойнтона Пристли
режиссёр-постановщик: Марина Семенова
художник-постановщик, художник по костюмам: Татьяна Глущенко
О спектакле
В богатом особняке известного издателя проводят вечер его друзья. Случайный поворот разговора - и маски благопристойности и дружеского расположения падают, раскрывая истинные характеры собравшихся, а также несколько весьма опасных секретов. У каждого героя есть свой скелет в шкафу. И для некоторых правда может оказаться гибельной... Пьеса британца Джона Пристли, написанная в 1932 году, признана одним из лучших произведений автора. Несмотря на камерность – все события происходят в пределах одной комнаты, - постановка не заставит зрителя скучать, ведь действие в четырех стенах развивается с пугающей стремительностью, а детективная интрига вполне сопоставима с лучшими произведениями соотечественницы Пристли - великой Агаты Кристи.
Премьера - 7,8 и 9 апреля 2017 года
Действующие лица и исполнители
-
Роберт Кэплен – Константин Вогачев
-
Фреда Кэплен – Анна Антонова / Ирина Звягинцева
-
Бетти Уайтхауз – Анастасия Быкова
-
Гордон Уайтхауз – Анатолий Чернов
-
Олуэн Пиил - Ксения Кочуева / Елена Бастрыгина
-
Чарлз Тревор Стэнтон - Леонид Всеволодский
-
Мод Мокридж - Любовь Овсянникова
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262