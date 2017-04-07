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Опасный поворот

Опасный поворот

по пьесе Джона Бойнтона Пристли

режиссёр-постановщик: Марина Семенова

художник-постановщик, художник по костюмам: Татьяна Глущенко

О спектакле

В богатом особняке известного издателя проводят вечер его друзья. Случайный поворот разговора - и маски благопристойности и дружеского расположения падают, раскрывая истинные характеры собравшихся, а также несколько весьма опасных секретов. У каждого героя есть свой скелет в шкафу. И для некоторых правда может оказаться гибельной... Пьеса британца Джона Пристли, написанная в 1932 году, признана одним из лучших произведений автора. Несмотря на камерность – все события происходят в пределах одной комнаты, - постановка не заставит зрителя скучать, ведь действие в четырех стенах развивается с пугающей стремительностью, а детективная интрига вполне сопоставима с лучшими произведениями соотечественницы Пристли - великой Агаты Кристи. 

Премьера - 7,8 и 9 апреля 2017 года

Действующие лица и исполнители

  • Роберт Кэплен – Константин Вогачев

  • Фреда Кэплен – Анна Антонова / Ирина Звягинцева

  • Бетти Уайтхауз – Анастасия Быкова

  • Гордон Уайтхауз – Анатолий Чернов

  • Олуэн Пиил - Ксения Кочуева / Елена Бастрыгина

  • Чарлз Тревор Стэнтон - Леонид Всеволодский

  • Мод Мокридж - Любовь Овсянникова

Где и когда?
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262

7 апреля, пятница
19:00
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8 апреля, суббота
18:00
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9 апреля, воскресенье
18:00
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16 апреля, воскресенье
18:00
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