Наследство

Семейная драма по пьесе Максима Горького «Васса Железнова»

Продолжительность 2 часа 40 мин. (с антрактом)

Режиссер-постановщик: Антон Коваленко (Санкт-Петербург)

После смерти главы семейства между наследниками разгорается спор: кому достанется семейное дело? Впрочем, это не единственный, а, может, и не главный вопрос, который возникнет у зрителей этого спектакля.

В главной роли Любовь Овсянникова

В спектакле заняты: заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, Виктор Черноскутов, Константин Вогачев, Владимир Байдалов, Наталья Красилова, Елена Бастрыгина, Татьяна Никонова, Марина Семенова, Елена Денисова, Алиса Медведева, Антон Ещиганов.