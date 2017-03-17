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Наследство

Наследство

Семейная драма по пьесе Максима Горького «Васса Железнова»

Продолжительность 2 часа 40 мин. (с антрактом)

Режиссер-постановщик:  Антон Коваленко  (Санкт-Петербург)

После смерти главы семейства  между наследниками разгорается спор: кому достанется семейное дело? Впрочем, это не единственный, а, может, и не главный вопрос, который возникнет у зрителей этого спектакля.

В главной роли Любовь Овсянникова

В спектакле заняты: заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, Виктор Черноскутов, Константин Вогачев, Владимир Байдалов, Наталья Красилова, Елена Бастрыгина, Татьяна Никонова, Марина Семенова, Елена Денисова, Алиса Медведева, Антон Ещиганов.

 

Где и когда?
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262

17 марта, пятница
19:00
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18 марта, суббота
18:00
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Комментарии
Гертруда
Написано 28 января 2015, в 21:05
Большое спасибо за этот спектакль. Это драма обычной семьи, где все умудрились возненавидеть друг друга. Очень актуально! Драма матери, которая не смогла объединить вокру себя детей. Интриги, убийства, тайны... всё здесь есть, и всё не лишнее. Огромная благодарность режиссёру, давшему этой пьессе новую жизнь, и актёрам, вдохнувшим жизнь.
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