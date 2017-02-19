Лесные художники
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Автор
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Анна Недашковская
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Возраст
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1,5+
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Продолжительность
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20 минут
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Режиссер-постановщик
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Заслуженный работник культуры Сахалинской области Антонина Добролюбова
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Художник-постановщик
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Наталья Белявская
Цветная сказка для самых маленьких
Спектакль создан в рамках проекта «Театр в ладошке».
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051
19 февраля, воскресенье
12:00
19 февраля, воскресенье
11:00
19 февраля, воскресенье
13:00
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