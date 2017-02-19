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Лесные художники

Лесные художники

Автор

Анна Недашковская

Возраст

1,5+

Продолжительность

20 минут

Режиссер-постановщик

Заслуженный работник культуры Сахалинской области Антонина Добролюбова

Художник-постановщик

Наталья Белявская

Цветная сказка для самых маленьких


Спектакль создан в рамках проекта «Театр в ладошке».

Где и когда?
Сахалинский Театр Кукол

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 28а, тел. 8 (4242) 458060, 458070, 458051

19 февраля, воскресенье
12:00
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19 февраля, воскресенье
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19 февраля, воскресенье
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