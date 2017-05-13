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Квартирник

Квартирник

Режиссер-постановщик: Марина Семенова.
В музыкальном вечере принимают участие артисты: Анатолий Чернов, Анна Антонова, Виктор Черноскутов, Татьяна Максимова, Ирина Звягинцева, Леонид Всеволодский, Елена Денисова, Алиса Медведева, Ксения Кочуева, Александр Ли, Елена Бастрыгина, Татьяна Никонова.

Камерный, почти домашний формат вечера создаст особое настроение, полное уюта и настоящей романтики. Гости встречи попадут в атмосферу живого и дружеского общения. Актеры Чехов-центра представят зрителям свои любимые песни и стихи. В программе вечера значатся авторские произведения артистов и известных сахалинских поэтов и композиторов, а также всенародно любимые шлягеры.

Где и когда?
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 35, тел. 8 (4242) 425262

13 мая, суббота
15:00
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14 мая, воскресенье
18:00
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