Накануне новогодних праздников краеведческий музей ждёт детей от 5 до 10 лет на театрализованное представление-сказку!

«Косолапый Новый год» — это праздник, который проводится по эксклюзивному сценарию в музейной экспозиции. Юные посетители вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями станут участниками увлекательного путешествия с эстафетами и конкурсами, узнают для себя много нового и интересного о родном крае и встретятся с Мишкой Косолапым под Новый год!

Праздничная программа проводится 21–24; 27 и 28 декабря. Начало в 11:00 и 14:00 часов.

Стоимость посещения и участия в мероприятии — 200 руб. (для дошкольников, школьников и взрослых).



Для участия в празднике принимаются только коллективные заявки.



Справки и предварительные заявки по телефону: 72–75–55.