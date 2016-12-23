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Косолапый Новый год

Косолапый Новый год

Накануне новогодних праздников краеведческий музей ждёт детей от 5 до 10 лет на театрализованное представление-сказку! 
«Косолапый Новый год» — это праздник, который проводится по эксклюзивному сценарию в музейной экспозиции. Юные посетители вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями станут участниками увлекательного путешествия с эстафетами и конкурсами, узнают для себя много нового и интересного о родном крае и встретятся с Мишкой Косолапым под Новый год! 
Праздничная программа проводится 21–24; 27 и 28 декабря. Начало в 11:00 и 14:00 часов. 
Стоимость посещения и участия в мероприятии — 200 руб. (для дошкольников, школьников и взрослых). 

Для участия в празднике принимаются только коллективные заявки. 

Справки и предварительные заявки по телефону: 72–75–55.

Где и когда?
Сахалинский областной краеведческий музей

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 29, тел. 8 (4242) 727556, 727555

23 декабря, пятница
14:00
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23 декабря, пятница
11:00
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24 декабря, суббота
14:00
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24 декабря, суббота
11:00
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27 декабря, вторник
11:00
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