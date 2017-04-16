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Живая ярмарка

Живая ярмарка

16 апреля в Сахалинском зоопарке пройдет интересное и увлекательное мероприятие – экзотическая ярмарка! Необходимость такой ярмарки назрела давно. Среди жителей Южно-Сахалинска очень много любителей животных, многие хотят приобрести экзотических домашних питомцев. На ярмарке специалисты зоопарка подскажут, как правильно содержать в домашних условиях нового питомца. Посоветуют как избежать типичных ошибок, научат бережному отношению к новому члену семьи.

Работники экзотариума проведут ознакомительный обзор своих владений с показательным кормлением подопечных. 
Посетителям ярмарки представится уникальная возможность стать из зрителя участником – выбрать ухоженное здоровое животное и в дальнейшем подружиться с ним.

"Живая Ярмарка" состоится 16 апреля, в 12:00, в экзотариуме.

Узнать о событии подробнее можно по телефонам: 30-37-47, 50-56-26.

Где и когда?
Сахалинский Зооботанический парк

Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4-А, тел. (4242) 72-45-09

16 апреля, воскресенье
12:00
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