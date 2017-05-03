Литературно?художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» реализует социальный проект #яживунастровах

В 2017 году, в год празднования 70-летия со дня образования Сахалинской области в современных границах, Ассоциация музеев Сахалинской области и Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» в партнерстве с муниципальными музеями, дворцами детского творчества, общеобразовательными учреждениями при поддержке Правительства Сахалинской области реализуют проект «#яживунаостровах». Проект с хештегом #яживунастровах — это современное «продолжение» переписи населения Сахалинской области, предпринятой еще Антоном Павловичем Чеховым в конце XIX века.

В рамках проекта планируется проведение выездных мероприятий в Анивский, Холмский, Невельский, Поронайский, Охинский, Ногликский, Курильский районы. Школьников обучат азам композиции в фотографии и настройке смартфонов для получения хороших снимков, основным методикам интервьюирования. Также для ребят районов островного региона будут проведены занимательные лекции из циклов «Сахалин и Курилы в лицах», «ОБЪЕКТИВный Чехов». Параллельно участники проекта будут применять свои знания на практике, делая портреты людей рабочих профессий Сахалинской области: моряков, шахтеров, работников сельского хозяйства, строителей, людей, чья деятельность связана с оленеводством и др. Одним из условий участия в проекте является публикация в социальную сеть Инстаграм фотографий с хештегом #яживунастровах, с подписями, в которых должны будут содержаться сведения о героях на снимках.

По итогам проекта будет выпущены буклеты с интервью героев фотоснимков, также будет издан календарь на 2018 год. Лучшие работы войдут в состав передвижной выставки, которая будет экспонироваться в музеях Сахалинской области.

График выездных мероприятий проекта: в апреле пройдет обучение в Аниве, в мае – в Невельске, в июне – в Холмске, в июле – в Поронайске, в августе – в Курильске, в сентябре – в Ногликах и Охе.

В проекте могут принять участие школьники от 10 до 19 лет.

Записаться можно по телефону: 8–914–750–08–20 (Сергей Кузовов).